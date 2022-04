Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Plus de 1.200 corps ont été découverts à ce jour dans la région de Kiev, en partie occupée pendant plusieurs semaines par les forces russes, a annoncé dimanche Iryna Venediktova. « A ce jour, nous avons 1.222 personnes tuées seulement pour la région de Kiev », a déclaré la procureure générale d’Ukraine qui s’exprimait en anglais dans cette interview accordée à Sky News. Iryna Venediktova n’a pas précisé si les corps découverts étaient exclusivement ceux de civils. Il y a une semaine, Iryna Venediktova avait fait état de 410 civils morts retrouvés dans les territoires libérés de la région de Kiev. La procureure avait alors laissé entendre qu’il y avait sans doute beaucoup d’autres cadavres qui n’avaient pas encore été ramassés et expertisés.

La phrase du jour

L’armée russe continue de faire la guerre aux civils, faute de victoires sur le front. »

Ce sont les mots du gouverneur de Kharkiv Oleg Sinegoubov prononcés ce dimanche alors que les frappes aériennes et les bombardements russes avaient fait au moins deux morts à Kharkiv, deuxième ville de l’Ukraine, et dans sa banlieue. La veille, dix civils ont été tués et au moins 11 blessés dans des frappes autour et au sud-est de Kharkiv.

Le chiffre du jour

5.600. C’est le nombre d’enquêtes pour crimes de guerre présumés ouvertes par l’Ukraine sur son territoire depuis le début de l’invasion russe, a indiqué ce dimanche la procureure générale du pays Iryna Venediktova sur la chaîne britannique Sky News.

La tendance du jour

Et c’est parti pour un nouveau round de rencontres et de réunions. Le chancelier autrichien Karl Nehammer doit devenir demain, lundi, le premier dirigeant européen à rencontrer le président Vladimir Poutine à Moscou depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine le 24 février. Le conflit en Ukraine sera par ailleurs au menu d’un échange virtuel lundi entre Joe Biden et le Premier ministre indien Narendra Modi.

Enfin, les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne vont discuter ce lundi à Luxembourg d’un sixième paquet de sanctions contre Moscou, alors que l’arrêt des achats de pétrole et de gaz pour cesser de financer l’effort de guerre russe divise les 27.