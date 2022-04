De coqueluche à paria ? Le ministre britannique des Finances Rishi Sunak était il y a encore peu adoré des conservateurs. Mais depuis que ses arrangements fiscaux ont été révélés son aura a diminué. Parmi ceux-ci, les millions économisés en impôts par sa richissime femme et la « green card » américaine qu’il possédait jusqu’à l’année dernière. « A une période où le chancelier demande aux gens de payer tellement plus de taxes […] bien sûr que le public s’attend à ce que la famille du ministre soit affectée de la même manière que les autres », a pointé dimanche sur la BBC la députée travailliste Yvette Cooper.

Akshata Murty, la richissime épouse indienne du Rishi Sunak, bénéficie du statut de « non domiciliée » au Royaume-Uni, quand bien même elle vit à Londres, lui permettant de ne pas payer au fisc britannique d’impôts sur ses revenus étrangers. Après les critiques, elle a annoncé vendredi renoncer à cet avantage.

Le nom de Rishi Sunak apparaît aussi dans des trusts de paradis fiscaux

« La question n’est pas de savoir si c’est légal, mais si c’est éthique », a estimé Yvette Cooper. « Et le fait qu’ils [Akshata Murty et Rishi Sunak] aient changé leurs arrangements maintenant montre bien qu’ils reconnaissent que c’est un problème, mais ils ne l’auraient pas fait si ça n’avait pas été rendu public. » Le gouvernement va lancer une enquête pour connaître l’origine de la fuite du statut fiscal de Akshata Murty, a révélé dimanche le journal britannique The Sunday Times, citant une source gouvernementale.

Rishi Sunak est également critiqué pour son manque de transparence après avoir admis vendredi qu’il avait possédé jusqu’à l’année dernière une « green card » américaine lui octroyant le statut de résident permanent aux Etats-Unis. Son nom apparaît aussi dans des trusts aux Iles Vierges britanniques et aux Iles Caïmans, deux paradis fiscaux, selon le journal The Independent.

Défendu par le secrétaire d’Etat chargé de la police

La green card « lui a en fait ajouté plus de complexité et plus d’obligations financières, pas moins », a défendu dimanche le secrétaire d’Etat chargé de la police, Kit Malthouse, sur Sky News. « Rishi Sunak a été un atout précieux pour ce pays ces dernières années. Il a mis en place des programmes de soutien incroyables pendant la pandémie », a-t-il affirmé.

Jeune étoile montante des conservateurs, Rishi Sunak avait dépensé sans compter pour aider les Britanniques pendant la pandémie.