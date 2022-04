Surprise et inquiétude. Ce dimanche, les villes européennes auront les yeux rivés sur l’Hexagone. Elles regarderont Paris avec une forte tension quant à l’issue du résultat du premier tour de l’élection présidentielle. Le risque populiste à l’issue du scrutin est analysé comme réel par les analystes politiques européens en dépit du solide bilan notamment en matière de politique étrangère du président candidat Emmanuel Macron, ainsi que le souligne le quotidien francophone Le Soir.

Le bilan européen d’Emmanuel Macron

A Bruxelles, Emmanuel Macron est vu comme un proeuropéen convaincu de la nécessité à faire avancer l’Union européenne vers plus de souveraineté. Ce qui, dans le contexte d’une guerre sur le continent européen, est considéré comme un gage pour l’avenir. Un choix inverse irait dans le sens d’un populisme de plus en plus prégnant comme le souligne The Guardian ​sous la plume de Will Huton, qui évoque « le combat » d’Emmanuel Macron. Pourtant en France, en fin de semaine dernière, Emmanuel Macron était en baisse dans les sondages avec deux points cédés en une semaine face à Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui en gagnent chacun d’eux pour se consolider respectivement à la deuxième et à la troisième place, selon le baromètre OpinionWay-Kéa Partners pour Les Échos et Radio classique​.

