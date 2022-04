Leur imagination n’a pas de limites. Des voleurs de ferraille rusés ont démantelé un pont désaffecté de 500 tonnes en Inde, en se faisant passer pour des responsables de l’irrigation auprès des habitants, avant de partir avec leur butin, a indiqué samedi la police.

Ce vol a été signalé mercredi dans l’État de Bihar, l’un des plus pauvres du pays, dans le nord-est de l’Inde. Les voleurs ont amené des bulldozers et des chalumeaux, et démantelé le pont en fer de 18 mètres en deux jours, avant de s’enfuir avec le butin. « Ils ont emporté la ferraille dans un véhicule lourd », a ajouté la police.

Cette structure, vieille de 50 ans, était la cible de voleurs depuis qu’un autre pont a été ouvert à proximité il y a cinq ans. La police a ouvert une enquête, mais aucune arrestation n’a été effectuée jusqu’à présent.