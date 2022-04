Un Palestinien a été tué et d’autres blessés samedi dans des échanges de tirs lors d’une opération de l’armée israélienne en cours dans le camp palestinien de Jénine, d’où est originaire l’auteur de l’attaque meurtrière jeudi à Tel-Aviv, ont indiqué l’armée et un ministère palestinien. « Un jeune homme a été tué par les balles israéliennes à Jénine et il y a au moins cinq blessés », a indiqué le ministère palestinien de la Santé, tandis que l’armée israélienne a confirmé mener actuellement une opération dans ce camp, considéré comme l’un des principaux bastions des factions armées palestiniennes en Cisjordanie occupée.

Le Premier ministre israélien, Naftali Bennett, avait donné carte blanche vendredi aux forces de sécurité pour « vaincre » une nouvelle vague de « terreur » en Israël, après l’attaque armée jeudi soir en plein centre de Tel-Aviv, qui a fait trois morts, tous Israéliens, et une dizaine de blessés. A la suite d’une chasse à l’homme dans les rues de la métropole israélienne, les forces de sécurité avaient localisé et abattu dans un échange de tirs l’assaillant, Raëd Hazem, 28 ans, un Palestinien « sans affiliation connue » à une faction armée, selon le renseignement israélien, et originaire de Jénine en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967.

Après l’attaque fatale à cinq personnes la semaine dernière à Bnei Brak, ville juive ultra-orthodoxe dans la banlieue de Tel-Aviv, l’armée israélienne avait mené une opération dans le secteur de Jénine d’où était aussi originaire l’assaillant. Au moins trois combattants du Jihad Islamique, principal mouvement islamiste armé palestinien après le Hamas, avaient été tués dans des échanges de tirs dans ce camp densément peuplé et qui avait été au cœur des affrontements pendant la Seconde intifada, soulèvement palestinien du début des années 2000.

Il y a vingt ans, après des attentats meurtriers anti-israéliens, l’armée avait lancé une offensive de grande envergure à Jénine, au cours de laquelle 53 Palestiniens, des civils pour plus de la moitié, et 23 soldats israéliens avaient été tués durant dix jours d’intenses combats.