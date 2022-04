8h57 : Le président sud-africain évoque un échange « productif » avec Biden au sujet de l’Ukraine

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa s’est entretenu vendredi par téléphone avec le président américain Joe Biden, au lendemain du vote à l’Assemblée générale des Nations unies d’une résolution suspendant la Russie du Conseil des droits de l’homme. L’Afrique du Sud, dont le gouvernement a été critiqué pour avoir refusé de condamner l’invasion de l’Ukraine par Moscou, figure parmi les 58 pays qui se sont abstenus de voter sur cette résolution.

« Nous avons partagé nos points de vue sur le conflit en Ukraine et sommes convenus de la nécessité d’un cessez-le-feu et d’un dialogue entre l’Ukraine et la Russie », a écrit Cyril Ramaphosa sur Twitter. « La formation actuelle du Conseil de sécurité des Nations unies est dépassée et non représentative », avait-il critiqué jeudi. « Elle désavantage les pays dont l’économie est en développement », a-t-il ajouté.