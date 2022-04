Il a fallu attendre 232 ans et 115 nominations pour que ce moment arrive. Confirmée par le Sénat américain jeudi, la juge Ketanji Brown Jackson deviendra cet été la première femme noire à siéger à la Cour suprême des Etats-Unis. Si Joe Biden et Kamala Harris ont salué vendredi, dans les jardins de la Maison Blanche, un moment « historique », l’intéressée a insisté : ce sont les générations précédentes d’Afro-Américains anonymes, et les pionniers comme Martin Luther King ou le juge Thurgood Marshall qui ont lui « ouvert la voie ». Citant la poétesse Maya Angelou, elle a conclu : « Apportant les présents que mes ancêtres m’ont donnés/Je suis le rêve et l’espérance de l’esclave. »