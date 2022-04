Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Une nouvelle attaque russe en Ukraine a suscité une vague d’effroi et d’émotion à travers le monde. Ce vendredi matin, vers 10h30, un missile russe s’est abattu sur la gare de Kramatorsk, dans l’Est de l’Ukraine. Le lieu était bondé de civils regroupés depuis des jours pour tenter de fuir le pays. Au moins 50 personnes, dont 5 enfants, ont été tuées dans ce bombardement. Une centaine d’autres a été hospitalisée, dont « une cinquantaine était dans un état grave », a indiqué un militaire ayant participé à la réception des blessés, précisant que « beaucoup vont mourir, car ils ont perdu beaucoup de sang, et nous manquons de sang ici ».

La frappe a immédiatement suscité l’indignation partout dans le monde. Emmanuel Macron a ainsi dénoncé un acte « abominable » envers des civils dont les seules armes sont « des poussettes, des peluches, des bagages ». De son côté, la Russie a nié être responsable de ce tir et a accusé Kiev d’avoir orchestré cette frappe pour « empêcher le départ de la population de la ville afin de pouvoir l’utiliser comme bouclier humain ». Sur le missile envoyé, c’est pourtant en russe que l’on pouvait lire « pour nos enfants ».

La phrase

Un cocktail de sanctions dont on souviendra comme les cocktails Molotov

C’est ce que souhaite pour la Russie Volodymyr Zelensky. « Nous avons besoin de sanctions puissantes et efficaces contre la Russie, des sanctions permanentes », a affirmé le chef de l’Etat ukrainien, critiquant la lenteur de certains pays occidentaux et demandant plus d’armes de ses partenaires de l’Union européenne.

Le chiffre

16,7 %. L’inflation, qui flambe en Russie depuis des mois, s’est envolée à 16,7 % en mars sur un an. Par rapport au mois de février de cette année, les prix ont même accéléré de 7,6 % d’un mois sur l’autre. Parmi les prix ayant le plus progressé sur un an, l’on trouve les pâtes (+25 %), le beurre (+22 %), le sucre (+70 %), les fruits et légumes (+35 %), les matériaux de construction (+32 %), l’électronique domestique (+40 %).

La tendance du jour

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell sont arrivés à Kiev ce vendredi en signe de soutien à l’Ukraine. Les responsables de l’UE sont allés voir les fosses communes de Boutcha où sont enterrées les dizaines de civils tués dans les combats et où des enquêteurs ont commencé à exhumer des corps dans le cadre d’investigations sur des possibles crimes de guerre.

Les pays européens ne cessent d’envoyer des signes de soutien à l’Ukraine. L’UE a ainsi déjà gelé au moins 29,5 milliards d’euros d’avoirs russes et biélorusses. La Slovaquie a déclaré qu’elle allait fournir à Kiev un système de défense aérienne S-300. De son côté, Londres a sanctionné les filles de Poutine et de Lavrov, désormais interdites d’entrée sur le territoire britannique, et annoncé l’envoi de missiles antichars et antiaériens supplémentaires à l’Ukraine.