Ce n’était jamais arrivé en 233 ans d’histoire. Jeudi, la juge Ketanji Brown Jackson a été confirmée à la Cour suprême des Etats-Unis, et va devenir la première femme afro-américaine à siéger à la plus haute institution judiciaire du pays. Elle remplacera le juge progressiste Stephen Breyer après son départ à la retraite, fin juin.

Moment historique: la première femme noire VP des Etats-Unis annonce la confirmation de la première femme afro-américaine à la Cour suprême.

Voici Justice Ketanji Brown Jackson!

(well après la retraite du juge Breyer en juin) pic.twitter.com/9082aQQUFj — Philippe Berry (@ptiberry) April 7, 2022

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.



Ketanji Brown Jackson a été confirmée par 53 voix contre 47. Trois sénateurs républicains, Mitt Romney, Susan Collins et Lisa Murkowsky, se sont joints aux 50 démocrates. Comme un symbole, c’est Kamala Harris, première femme noire vice-présidente des Etats-Unis, qui a annoncé le résultat du vote. Joe Biden, qui regardait le vote historique sur un écran de télévision, a alors pris dans ses bras la nouvelle « Justice Brown Jackson » pour la féliciter.

Equilibre inchangé à la Cour

Sur les 115 juges ayant jusqu’ici siégé à la Cour suprême, il n’y a eu que cinq femmes – quatre blanches et une hispanique – et deux hommes noirs, dont l’un, Clarence Thomas, a été nommé par George Bush père et siège toujours.

Pour Joe Biden, il s’agit de sa première nomination à la haute cour dont la mission est de veiller à la constitutionnalité des lois et de trancher les importants débats de société aux Etats-Unis, comme l’avortement ou le mariage homosexuel. « Le vote d’aujourd’hui est le résultat de plusieurs siècles de travail, en particulier pour les femmes et les filles noires qui, trop souvent, ne se voient pas représentées dans les plus hautes sphères du gouvernement », a salué Alexis McGill Johnson, la présidente de l’organisation Planned Parenthood, qui gère de nombreuses cliniques pratiquant des IVG dans tous les Etats-Unis.

Ce vote ne changera toutefois pas le rapport de force au sein du prestigieux collège de neuf magistrats, avec seulement trois juges progressistes auxquels se joint parfois le chef de la Cour suprême, le conservateur modéré John Roberts.