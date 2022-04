Vous avez raté les derniers événements liés à la guerre en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

La décision est historique. L’Assemblée générale de l’ONU a suspendu ce jeudi après-midi la Russie de son siège au Conseil des droits de l’Homme des Nations unies. Sur les 193 pays membres, vingt-quatre pays ont voté contre cette suspension et 58 pays se sont abstenus. Ce genre de décision est la deuxième de l’histoire de l’ONU après l’ éviction de la Libye en 2011. La demande avait été formulée plus tôt dans la journée par les pays du G7 et par le président ukrainien Volodymyr Zelensky la veille.

Et les sanctions de la Russie à l’ONU pourraient encore se poursuivre. L’Organisation a annoncé ce même jour, l’ouverture prochaine d’une enquête sur les circonstances de la mort de personnes habillées en vêtements civils, retrouvées à Boutcha par les autorités ukrainiennes après le retrait de l’armée russe.

La phrase

Sans un mot, ils m’ont poussée sur le lit, m’ont écrasée avec une mitraillette et déshabillée



Elena, une Ukrainienne dont le prénom a été modifié, mère de quatre enfants a été violée pendant des heures par deux soldats russes le 3 avril parce qu’elle était la femme d’un soldat ukrainien. La section ukrainienne de l’ONG La Strada, qui défend les droits des femmes, estime qu’il pourrait y avoir des centaines, voire des milliers, de femmes et de jeunes filles dans son cas.

Le chiffre

167. D’après le parlement ukrainien, au moins 167 enfants ont perdu la vie depuis le début de l’invasion russe en Ukraine.

La tendance du jour

L’armée russe à bout de souffle ? C’est la théorie de certains experts militaires comme Raphael Cohen qui estime les pertes russes entre 7.000 et 15.000 hommes. « Si la Russie ne peut compenser ses pertes, elle risque d’être exténuée », affirme l’analyste. D’autre part, alors que Vladimir Poutine rêvait de prendre Kiev en quelques jours, depuis cet échec, « les Russes n’ont plus réussi à percer, sauf sur la partie sud », note une source au sein de l’état-major français. Ils « adoptent des positions défensives sur une bonne partie des lignes de confrontation Nord », mais « il est difficile de mesurer s’ils sont en pause stratégique pour repartir à l’attaque ou s’ils sont en panne. »

« La Russie a complètement perdu l’initiative, affirme de son côté un responsable occidental sous couvert de l’anonymat. Pas plus tard qu’hier, on voyait des files de blindés russes essayant d’avancer sur la route et qui peinaient face à la résistance ukrainienne. Même s’ils apprennent (…), ils continuent de compromettre leur capacité à atteindre leurs objectifs ».