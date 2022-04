Lundi, un avion affrété par la Métropole de Lyon s’envolera en direction de la Pologne, avec notamment à son bord des équipes de la Croix-Rouge. Il s’agira de rapatrier des femmes ukrainiennes, enceintes pour la plupart d’entre elles. Avant d’être transférées à Cracovie, ces civiles vivaient dans la région de Zythomyr, dont la maternité a été bombardée.

Accompagnées parfois de leurs enfants, les passagères sont attendues à Lyon mardi prochain. Elles seront ensuite prises en charge à la clinique Natecia jusqu’à leur accouchement.

Hébergées à l’hôpital Desgenettes

« Les services de l’État se chargeront par ailleurs d’assurer leur hébergement dans des logements mis à disposition par le Ministère des Armées sur le site Desgenettes », indique la métropole de Lyon dans un communiqué.

A l’aller, l’avion sera chargé de plus de trois tonnes de matériel médical, de secours et d’hygiène qui sera ensuite distribué sur place aux réfugiés ukrainiens en Pologne. L’engin devait initialement être utilisé pour un voyage scolaire à Auschwitz. Mais au vu de la situation et du déclenchement de la guerre, l’opération a été annulée. « Compte tenu des circonstances », la collectivité a souhaité « mettre ce même avion au service des personnes ukrainiennes déplacées ».