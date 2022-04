Quarante-trois jours après le début de l’offensive russe en Ukraine, les déplacés se comptent par millions… et les besoins en santé s’accumulent. « C’est un euphémisme de parler de déplacement massif de populations, prévient Joël Weiler, directeur général de Médecins du Monde (MDM). On compte 10 millions de déplacés ukrainiens – c’est l’équivalent de la Suède – , dont 4 millions à l’extérieur des frontières. Et peut-être qu’à la fin de la semaine, on sera à 12 millions… »

Une crainte qui dit combien la situation de ces populations, en Ukraine et dans les pays limitrophes, est aussi changeante que dramatique. Car les femmes, les enfants et, plus rarement, les hommes qui ont quitté leur domicile ont besoin de soins physiques, mais aussi psychiques. Au 43e jour de la guerre, l’ONG médicale de solidarité internationale a fait le point, ce jeudi, sur la situation des Ukrainiens grâce à ses équipes sur place, à Kiev et en Moldavie.

Des situations variées selon les villes

Irina Maslvoskaya coordonne depuis Kiev les actions de Médecins du Monde en Ukraine, et ce depuis 2018. « Les besoins sont très grands et diffèrent selon la situation sécuritaire des villes, explique-t-elle. Certaines sont dans une situation dramatique, comme Marioupol , où l’accès aux humanitaires est quasiment impossible. Les négociations sont en cours, mais pour le moment, le corridor humanitaire n’est pas effectif. » D’autres, comme Sievierodonetsk sont encore sous les bombardements. « Dans ces villes, il est encore possible d’agir localement à travers les associations locales et les ONG. » Elle confirme que les conflits se sont intensifiés dans l’est du pays ces derniers jours.

« C’est une autre réalité pour les territoires récemment libérés, notamment à Kiev, où on découvre l’étendue des besoins pour que les populations recommencent à vivre, à se reconstruire, reprend-elle. Selon les Nations Unies, il y aurait 80.000 km² de territoires minés, ce qui représente un risque supplémentaire. » Notamment pour les habitants de Kiev qui espèrent retrouver leur foyer. « Les villes de l’ouest et du centre sont moins concernées par les combats actifs, mais sont bombardées et doivent faire fac à un afflux de déplacés, reprend Irina. C’est une pression supplémentaire sur les hôpitaux de ces régions. Tout cela dans un contexte de Covid-19, qu’il ne faut pas oublier. Il s’agit essentiellement de familles, il faut donc apporter des soins aux jeunes enfants, aux personnes âgées. »

Mais aussi aux patients atteints de maladies chroniques. « On manque de traitements d’oncologie, d’insuline, liste Irina. On manque de tout ». La priorité de Médecins du Monde a d’abord été à la médecine de guerre. « On a reçu par convoi les kits de chirurgie et trauma pour appuyer les hôpitaux qui reçoivent les blessés, reprend-elle. Pour les maladies chroniques, il y a une rupture de soins : les pharmacies sont fermées. » Les ONG et certains volontaires amènent les médicaments au domicile de ces personnes isolées. « Des groupes de volontaires communiquent aussi via Telegram pour aider les sages-femmes qui font des accouchements dans le métro », illustre Irina.

Un soutien psychologique indispensable

Les soins psychologiques sont également essentiels pour ces déplacés, qui ont dû tout quitter en quelques minutes. Et qui ont marché des kilomètres ou attendu des semaines dans l’angoisse pour atteindre un pays sans bombe. « La Moldavie a accueilli 40.000 déplacés ukrainiens, constate Cristina Minana Planchart, coordinatrice générale de Médecins du Monde sur place. Nous leur proposons les premiers soins psychologiques pour les aider à supporter la situation. La plupart d’entre eux souffrent de stress post-traumatique. Nous les aidons à contacter leurs proches restés en Ukraine et nous identifions ceux qui auront besoin d’une aide psychologique précise. »

« Le challenge, c’est la langue, souligne David Annequin, chef de la cellule urgences à MDM. Il faut pouvoir dialoguer avec des Ukrainiens, soit par des traducteurs, soit par des volontaires qui parlent en Russe, ce qui ajoute une contrainte. »

Des besoins de soins aussi sur le long terme

L’ONG souligne aussi qu’au-delà des soins d’urgence, cette guerre va laisser des séquelles psychologiques et physiques à long terme. « N’importe quel conflit a un impact important sur la santé parce qu’il rompt tous les soins, insiste Helena Ranchal, directrice des opérations internationales. Les nourrissons ne vont pas faire les vaccinations, les femmes enceintes n’auront pas le bon suivi, tous les malades chroniques n’auront pas leurs traitements. Mais il y a aussi les patients VIH, ceux qui ont besoin d’une dialyse… D’autant plus que des personnels soignants ont quitté le pays, des structures de soins sont ciblées par les bombardements, toutes les chaînes d’approvisionnement des médicaments sont bloquées. On va voir ces impacts dans les mois et les années à venir. Pour certains, on pourra rattraper les choses, pour d’autres, non. »

Et plus cette guerre dure, plus les conséquences sanitaires seront lourdes… et plus les systèmes de santé vont avoir du mal à faire face. « L’accueil peut différer d’un pays à l’autre : la Pologne fait partie de l’UE, par exemple, tandis que la Moldavie non. Et elle est l’un des pays européens les plus pauvres, souligne David Annequin. Mais globalement, il est correct : on donne aux réfugiés de quoi se nourrir, se loger. Et la prise en charge médicale est bonne. Même s’il y a certainement des manques en termes de soutien psychosocial pour des personnes traumatisées. Mais avec le temps et l’accumulation du nombre de réfugiés, le risque, c’est que ça constitue un fardeau pour les personnels de santé. »