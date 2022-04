Guerre en Ukraine EN DIRECT : Kiev réclame davantage d'armes aux pays de l'Otan...

07h51 : L’Ukraine pourrait « absolument » gagner cette guerre d’après le Pentagone

Le Pentagone a déclaré que l’Ukraine pourrait « absolument » gagner la guerre contre la Russie, alors que les responsables américains envisagent un conflit prolongé. « La preuve est dans les résultats que vous voyez tous les jours… Ils peuvent absolument gagner », a déclaré le porte-parole du Pentagone, John Kirby, lors d’un point de presse.

« Poutine n’a atteint absolument aucun de ses objectifs à l’intérieur de l’Ukraine. Il n’a pas pris Kiev. Il n’a pas renversé le gouvernement. Il n’a pas supprimé l’Ukraine en tant qu’État », a ajouté John Kirby.

Mr Putin has achieved exactly zero of his objectives inside Ukraine. He didn’t take Kyiv. He didn’t topple the government. He didn’t remove Ukraine as a nation state. pic.twitter.com/0TpVlrkhps