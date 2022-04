Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur ce live !

La guerre en Ukraine continue, et on suit à nouveau son actualité à vos côtés. Après les premières réactions suite à la découverte de nombreux cadavres de civils à Boutcha, ville proche de Kiev, les pays occidentaux commencent à appliquer de nouvelles sanctions contre la Russie. Les Etats-Unis débloquent une nouvelle aide financière pour l’Ukraine, et la région de Lviv a été bombardée pendant que l’armée russe se repositionne à l’est.