Guerre en Ukraine EN DIRECT : Zelensky attendu devant le Conseil de sécurité de l'ONU après sa visite à Boutcha...

08h18 : Tatouage improvisé

Oleksandra Makoviy a écrit les noms, dates de naissances et numéros de téléphone de son mari et d’elle-même sur le dos de sa fille. Elle espère ainsi la protéger si elle se perd ou si la guerre rend sa fille orpheline. D’après le Stratcom Centre, qui dépend du ministère de la Culture ukrainien, elle n’est pas la seule à écrire sur le corps de son enfant dans l’espoir de le protéger.

A Ukrainian mom Oleksandra Makoviy wrote on her daughter’s body the name, date of birth, numbers of parents so that if she is lost or they are killed during war someone can help the girl.

“Then I even thought "why didn't I make a tattoo with this information to her?” Says her Mom pic.twitter.com/orCbgnPm1l