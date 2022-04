Guerre en Ukraine EN DIRECT : Pour Zelensky, les troupes russes sont composées de «meurtriers, tortionnaires, violeurs, pilleurs»...

07h51 : La réaction en vidéo de Volodymyr Zelensky après des centaines de civils retrouvés morts dans les villes proches de Kiev

Zelensky on Bucha:



“Hundreds of people were killed. Tortured, executed civilians. Bodies on the streets.“



“Murderers, torturers, rapists, looters, who call themselves the army, and who deserve only death after what they did.”pic.twitter.com/ys59LqQGXW