Guerre en Ukraine EN DIRECT : Plusieurs frappes touchent Odessa, pas de mort selon l'armée ukrainienne...

10h16 : Du bénéfice à retardement pour les marchands d’armes américains

Les milliers de missiles, drones et munitions envoyés par les Etats-Unis en Ukraine n’ont pas rempli directement les coffres des marchands d’armes américains mais ces derniers devraient profiter à plus long terme du conflit, avec des pays occidentaux soucieux de muscler leur défense face à la Russie. Washington, comme certains de ses alliés, a puisé dans ses stocks pour fournir à l’armée ukrainienne ses missiles Stinger et Javelin, des armes payées depuis longtemps à leurs fabricants Lockeed-Martin et Raytheon Technologies.

S’il n’y a donc pas eu d’achat supplémentaire, il va falloir reconstituer les stocks, une aubaine pour les fabricants. De plus, plusieurs pays européens ont annoncé leur intention de relever le budget de leur armée, notamment l’Allemagne. Dans ce contexte, « les pays vont aussi probablement chercher à augmenter l’interopérabilité (de leurs équipements) avec ceux des Etats-Unis, qui est quand même le pilier de l’OTAN », explique Eric Heginbotham, du Centre des études internationales du MIT. L’Allemagne a ainsi décidé mi-mars d’acquérir des avions de chasse F-35 de Lockheed, les mêmes que ceux utilisés par les Etats-Unis.