Guerre en Ukraine EN DIRECT : 3.000 réfugiés de Marioupol arrivent en bus à Zaporojie...

8h35 : 3.000 personnes évacuées de Marioupol ?

Hier, « les couloirs humanitaires ont fonctionné dans trois régions : Donetsk, Lougansk et Zaporojie. Nous avons réussi à sauver 6.266 personnes, dont 3.071 de Marioupol », a affirmé le président ukrainien Volodymyr Zelensky via une vidéo diffusée dans la nuit de vendredi à samedi. La vice-Première ministre a également fait état de « 42 bus de la ville de Berdiansk avec des habitants de Marioupol et 12 de Melitopol avec des résidents locaux » en route vers Zaporojie, comme évoqué dans le post précédent.