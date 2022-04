Pour eux, la vie doit continuer. Plus de 6.800 enfants ukrainiens sont actuellement scolarisés dans les écoles, collèges et lycées en France, principalement dans les académies de Nice et de Versailles, a annoncé vendredi le ministère de l’ Education nationale dans un communiqué. L’objectif étant de leur permettre de continuer leur scolarité sans rupture à cause de la guerre.

Les chiffres de la « cellule Ukraine », installée rue de Grenelle, augmentent rapidement, puisque ces 6.873 élèves ont été pointés jeudi à 16 heures, alors qu’on en comptait 5.266 lundi soir. Un score déjà « multiplié par 20 depuis le 8 mars ». A très court terme, peut-être dès la semaine prochaine, ils pourraient être 10.000 élèves scolarisés, selon le ministère qui souligne « avoir encore de la capacité d’accueil », a-t-il expliqué à la presse mardi. Notamment dans les autres académies. Pour le moment, les académies de Grenoble et Lyon sont les plus sollicitées après Nice et Versailles.