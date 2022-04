Guerre en Ukraine EN DIRECT : Plus de 6.800 élèves ukrainiens actuellement scolarisés en France…

8h55 : Files d’attente au supermarché à Marioupol

Assiégée depuis plusieurs semaines, la ville souffre de sévères manques d’eau et de nourriture, et rationne sa population.

New satellite imagery shows hundreds of people lining up outside a supermarket in the southern Ukrainian city of Mariupol on Tuesday. The city has been under siege for weeks and is suffering from severe food and water shortages. https://t.co/uGEOuuy7E1 pic.twitter.com/Sj3qoyuaNJ