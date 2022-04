Arrivé après la Seconde Guerre mondiale, le concept de jumelage de villes a pour principe des échanges socioculturels, de bonnes pratiques et parfois même d’opportunités professionnelles. Largement développé avec des communes allemandes, le jumelage symbolise d’abord la réconciliation et la paix puis, dans les années 1980 « la construction d’une Europe de citoyens ».

Jumelées avec des villes russes depuis des années, Menton, Antibes mais aussi Cannes, dans les Alpes-Maritimes, peuvent difficilement répondre à ces attentes dans le contexte actuel de guerre en Ukraine par la Russie.

« On peut dire adieu à ce jumelage »

Audouin Ramboud, adjoint au maire d’Antibes Juan-les-Pins, délégué au tourisme et à l’animation, est embêté. Jusque-là, « les relations se passaient très bien » avec Krasnogorsk. Cette municipalité, dans « la banlieue chic de Moscou », « comme Neuilly pour Paris », compare l’adjoint, avait approché la commune des Alpes-Maritimes en 2010 pour un jumelage.

« Leur demande concernait surtout un point sportif. Les maires se sont rencontrés et ont réfléchi à ce qui pouvait être fait concrètement. Depuis, on a surtout fait des échanges culturels, notamment avec des artistes de jazz pour notre festival par exemple. » Récemment, une chorale russe avait été accueillie sur la Côte d’Azur et certains artistes français s’étaient également produits en Russie.

« Aujourd’hui, nous avons décidé, même si nous n’avons rien contre la population, de mettre l’accord en sommeil, poursuit Audouin Rambaud. S’il y a une position globale de la France, on suivra le mouvement. On attend de voir comment ça se passe mais si ça ne s’arrange pas, on peut dire adieu à ce jumelage. »

Des liens « jamais vraiment actifs »

A Menton non plus, « aucune décision n’a été prise » quant à l’avenir de l’amitié créée en 1966 avec Sotchi, affirme la mairie. Le partenariat est « en sommeil depuis le début de l’épidémie de Covid, précise-t-elle. Et d’une manière générale, il n’a jamais été très actif. » La commune « concentre ses forces sur la solidarité avec le peuple ukrainien et l’accueil des familles ».

Même réponse de l’autre côté du département, à Cannes, où un « pacte d’amitié » a été signé en 1998 avec Moscou. Cet accord passé entre deux villes témoigne d’un rapprochement politique, culturel mais aussi symbolique de confiance et de pardon mais « les engagements sont moindres » qu’avec un jumelage, explique la ville. Il a été fait pour « faciliter les échanges avec les étudiants », complète la commune. Dans une délibération d’un conseil municipal de l’époque, que 20 Minutes a pu consulter, il est également écrit que ces relations avaient un intérêt pour Cannes d’un point de vue « économique, culturel et touristique ».

Aujourd’hui, la municipalité explique que ce pacte d’amitié « n’a jamais vraiment été actif ». Et qu' « il n’y a pas eu d’échanges avec Moscou depuis le 24 février », ajoute-t-elle avant de préciser que « la question de rompre ou non le pacte ne s’est pas posée pour l’instant ». La priorité étant, comme pour Menton, à « l’aide que nous pouvons apporter au peuple ukrainien ».

Déjà jumelée avec six autres municipalités du monde, la cité des festivals vient de signer un nouveau partenariat « de soutien » avec Lviv, en Ukraine et « espère pouvoir mettre en place des actions culturelles un peu plus tard ».