Après son yacht le Dilbar, considéré comme le plus grand du monde et habitué du quai des milliardaires à Antibes, prié de rester au port de Hambourg par les autorités allemandes le 2 mars dernier, c’est au tour de ses hélicoptères.

Les engins de l’oligarque russe Alisher Ousmanov, dont la fortune est estimée à 14 milliards de dollars, viennent d’être immobilisés sur la Côte d'Azur selon les informations de Nice-Matin.

Dans le Var et à Monaco

Le premier hélicoptère a été gelé à l’aérodrome du Castellet, dans le Var, le 22 mars. Trois jours plus tard, le deuxième engin a eu le même destin avec les autorités monégasques et françaises à Monaco, a indiqué le ministère de l’Économie et des Finances au quotidien régional, sans toutefois confirmer l’identité de leur propriétaire.

Ces saisies sont une conséquence directe des sanctions de l’Union européenne après l’invasion russe en Ukraine. En effet, cet homme d’affaires d’origine ouzbek fait partie des milliardaires jugés proches du Kremlin. Tout comme Alexeï Kouzmitchev dont deux yachts, estimés à 4 et 1,2 millions d’euros, ont été gelés à Antibes et Cannes la semaine dernière.