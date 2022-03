Le procureur d’Istanbul a demandé à « clore le dossier » de l’affaire Jamal Khashoggi, journaliste saoudien assassiné en Turquie en 2018, afin qu’il soit transféré à l’Arabie saoudite, ont rapporté jeudi des médias turcs.

Une requête confirmée par la famille

Selon l’agence de presse privée DHA, le procureur a fait valoir que « l’affaire traîne parce que les ordres de la cour ne peuvent être exécutés, les accusés étant des ressortissants étrangers ». La requête a été confirmée par la fiancée de Khashoggi sur Twitter.

« Lors de l’audience d’aujourd’hui (…), le procureur a demandé, conformément à la demande saoudienne, le transfert du dossier en Arabie Saoudite et sa finalisation en Turquie », a indiqué Hatice Cengiz.

Un procès en juillet dernier

Fin février, cette dernière exhortait la Turquie à « insister pour que justice soit faite » et à ne pas renoncer au profit d’un rapprochement avec Riyad. Le procès de 26 ressortissants saoudiens accusés par la Turquie d’avoir assassiné Jamal Khashoggi s’est ouvert en juillet 2020, en leur absence.

La prochaine audience est programmée pour le 7 avril. Le meurtre de Khashoggi, tué et démembré dans le consulat saoudien à Istanbul, empoisonne les relations entre les deux puissances régionales sunnites. Mais Ankara, en proie à une crise économique et à une inflation au plus haut depuis 20 ans, cherche depuis quelques mois le rapprochement avec Ryad.