Plus de deux millions de personnes font face à une situation de crise alimentaire au Burkina Faso en raison dune baisse de la production céréalière du pays. En 2021, elle a ainsi diminué de 10 % par rapport à l’année précédente. La différence entre la demande et la production est de 539.000 tonnes, selon un rapport du ministère de l’Agriculture publié mercredi qui parle du plus important déficit céréalier depuis cinq ans.

Résultat, « les céréales disponibles couvrent les besoins de consommation de la population à 93 % » au niveau national, précise le ministère dans son rapport. Mais les disparités entre les régions restent fortes. Celles de l’est et du nord du pays, particulièrement touchées par les attaques djihadistes et dont l’approvisionnement est complexe, sont les plus en danger.

Chocs climatiques et insécurité

Sur les 2,3 millions de personnes menacées par cette crise alimentaire, 323.000 se trouvent en urgence pour la période de mars à mai 2022. Un chiffre qui pourrait approcher les 3,5 millions pendant la période de soudure entre les récoltes. Plus de la moitié des ménages agricoles (52 %) « n’arriveront pas à couvrir les besoins céréaliers avec leur propre production » et devront donc avoir recours à des importations, dans un contexte de hausse des prix, notamment en raison du conflit en Ukraine.

Selon le ministère de l’Agriculture, ces mauvaises récoltes sont à la fois dues aux chocs climatiques – longues séquences sèches, inondations – occasionnant une baisse généralisée des rendements et à des abandons de terres en raison de l’insécurité.