Dans le film Je suis une légende, Will Smith incarne un héros solitaire, un virologue qui fait face à une pandémie dévastatrice après la fuite d’un vaccin contre le cancer d’un laboratoire, qui se diffuse et détruit l’humanité. Réalisé en 2007, ce film avait déjà bien des aspects prémonitoires avec la pandémie de Covid-19 qui sévit sur la planète depuis plus de deux ans.

Deux images troublantes

Mais la ressemblance entre le film et la réalité ne s’arrête pas là. Sur plusieurs publications Facebook circule, depuis quelques jours, une image intrigante extraite de ce film, toute aussi étonnante que prémonitoire. On y voit l’acteur dans une station-service où les prix affichés sont exorbitants et atteignent 6,63 $ le gallon d’essence. En parallèle, une photo récente montre une station-service, en Californie, où les prix indiqués dépassent ceux du film et grimpent cette fois jusqu’à 6,71 $, un record historique.

Le film « Je suis une légende » était-il prémonitoire ? - Capture d'écran

FAKE OFF

Le parallèle est-il fondé ? Oui : comme on peut le voir dans la bande-annonce du film (à 1'), le personnage incarné par Will Smith traverse une ville désolée et apocalyptique jusqu’à une station-service pour pomper un reste d’essence dans un jerricane… Dans son dos, on retrouve les tarifs qui correspondent à ceux des publications virales.

Pour ce qui est de la photo de la station californienne, le même panneau d’affichage a été immortalisé par le photographe de l’AFP Frederic J. Brown, comme vous pouvez le voir en illustration de cet article ou sur d'autres sites d'information français.

Le film avec Will Smith n’avait donc rien d’irréel ou de fictionnel. Seule différence : l'action de Je suis une légende se déroule en 2009. Il suffisait aux spectateurs d’attendre quelques années de plus pour que les prédictions de ce film d’anticipation hollywoodien finissent par se réaliser.