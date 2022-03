Guerre en Ukraine EN DIRECT : Moscou annonce un retrait des forces près de Kiev, Volodymyr Zelensky sceptique…

Bonjour à toutes et à tous ! C’est le 34e jour de la guerre et on vous propose encore de suivre les dernières informations en direct sur 20 Minutes ! Moscou a annoncé « réduire radicalement » sa présence militaire près de Kiev et Tcherniguiv après les négociations d’Istanbul. Si Volodymyr Zelensky a salué des « signaux positifs », Kiev, Washington et Paris ont averti que Poutine serait jugé sur ses « actes et pas ses paroles ». Selon le renseignement américain, il pourrait ne s’agir que d’un redéploiement au Donbass, dans l’est de l’Ukraine, et pas d’un retrait.