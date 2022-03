Même si la paix est encore très loin, Moscou et Kiev avancent dans leurs discussions. Volodymyr Zelensky estime même que les signaux en provenance des négociations russo-ukrainiennes de mardi en Turquie sont « positifs ». Toutefois, l’ Ukraine n’a pas pour autant « l’intention de relâcher » ses efforts militaires.

« Nous pouvons dire que les signaux que nous entendons dans les négociations sont positifs, mais ils ne font pas oublier les explosions ou les obus russes », a déclaré le président ukrainien dans un message vidéo posté sur Telegram. Mais « nous ne voyons pas de raisons de croire les paroles prononcées par les différents représentants d’un État (la Russie) qui continue à se battre avec l’intention de nous détruire », a-t-il aussitôt tempéré. « La situation n’est pas devenue plus facile, l’ampleur des défis n’a pas diminué, l’armée russe a toujours un potentiel important pour poursuivre les attaques contre notre État ».

Encore loin de la levée des sanctions

Dans ce contexte, « il ne faut pas s’attendre à ce que les négociations (entre Kiev et Moscou) entraînent la levée des sanctions contre la Fédération de Russie. Cette question-là ne peut être envisagée qu’une fois la guerre terminée et que nous aurons récupéré ce qui est à nous », a mis en garde le président ukrainien.

Après trois heures de discussions à Istanbul, le chef de la délégation russe et représentant du Kremlin, Vladimir Medinski, a quant à lui fait état de « discussions substantielles » et assuré que les propositions « claires » de Kiev en vue d’un accord seraient « étudiées très prochainement et soumises au président » Vladimir Poutine. Des annonces toutefois accueillies avec circonspection par les dirigeants occidentaux qui eux aussi disent vouloir juger Moscou sur ses actes plutôt que sur ses paroles.