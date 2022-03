Deux attaques armées ont eu lieu près de la métropole de Tel-Aviv en Israëldans la ultra-orthodoxe de Bnei Brak et de Ramat Gan. « Nous avons malheureusement constaté la mort de cinq personnes », a déclaré à la chaîne Kan, Elie Bin, directeur de la Magen David Adom, l’équivalent israélien de la Croix-Rouge. Les secouristes ont également fait état de plusieurs blessés. C’est la troisième fois que des attaques ont lieu en Israël depuis une semaine.

En soirée, des résidents de Bnei Brak, puis de la localité voisine de Ramat Gan ont fait état d’un homme circulant en voiture et ouvrant le feu sur des passants. La police israélienne a confirmé ces attaques et indiqué plus tard que l’assaillant avait été abattu par les forces de l’ordre qui quadrillaient ces secteurs.

L’attaque n’a pas été revendiquée dans l’immédiat. Le Premier ministre israélien Naftali Bennett a annoncé réunir en soirée de hauts responsables sécuritaires pour faire le point sur la situation.