L’info du jour

Vladimir Poutine souhaitait forcer les pays occidentaux à payer le gaz russe en roubles. Mais les pays du G7 estiment ce lundi que cette demande n’est « pas acceptable » et montre que le président russe se retrouve « dos au mur », a déclaré le ministre allemand de l’Économie Robert Habeck.

« Tous les ministres du G7 sont tombés d’accord sur le fait qu’il s’agissait d’une violation unilatérale et claire des contrats existants », a-t-il ajouté à l’issue d’une réunion virtuelle avec ses homologues du G7. C’est donc une fin de non-recevoir pour le dirigeant russe qui espérait peut-être amortir la dépréciation de sa monnaie.

La phrase du jour

Il s’agit bien évidemment de Marioupol, port stratégique sur la mer d’Azov assiégé et constamment bombardé par l’armée russe. « La population se bat pour survivre. La situation humanitaire est catastrophique », a ajouté le ministère ukrainien des Affaires étrangères.

While #Mariupol besieged and bombed, people fight to survive. The humanitarian situation in the city is catastrophic. #Russian Armed Forces is turning the city into dust.



Save Mariupol!#closeUAskyNOW#StandWithUkraine #StopRussianAgression pic.twitter.com/wI21IhKdRn