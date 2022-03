Le secrétaire d’Etat américain Antony Blinken et les chefs de la diplomatie d’Israël et de quatre pays arabes tiennent ce lundi une rencontre inédite en territoire israélien pour discuter de la paix au Moyen-Orient et du programme nucléaire iranien.

Au lendemain d’une attaque d’EI

Ce sommet dans la localité de Sde Boker, un kibboutz du désert du Néguev (sud) où repose la dépouille du fondateur d’Israël David Ben Gourion, a lieu au lendemain d’une attaque revendiquée par l’organisation djihadiste Etat islamique (EI) qui a coûté la vie à deux policiers à Hadera dans le Nord israélien.

Entretien avec Naftali Bennett

Au début de sa tournée dimanche, Antony Blinken s’est entretenu à Jérusalem avec le Premier ministre israélien Naftali Bennett, avant de rencontrer le président palestinien Mahmoud Abbas en Cisjordanie occupée. Il a ensuite dîné à Sde Boker avec ses homologues d’Israël, d’Egypte, de Bahreïn, des Emirats arabes unis et du Maroc, quatre pays arabes ayant normalisé leurs relations avec l’Etat hébreu.

Un cas positif au Covid-19

Tôt lundi, Bennett a annoncé avoir été testé positif au Covid-19. « Le Premier ministre se sent bien et il poursuivra son emploi du temps comme prévu depuis son domicile », selon son bureau. Le département d’Etat a ensuite indiqué que Blinken avait été le seul membre de la délégation américaine à avoir été en « contact rapproché » avec Bennett et qu’il suivrait les recommandations en portant « un masque et menant les tests appropriés ».

Attaque djihadiste

La visite de Blinken en Israël a été marquée par une attaque dimanche soir à Hadera qui a coûté la vie à deux policiers israéliens, Yazen Falah et Shirel Abukarat, âgés de 19 ans, et fait plusieurs blessés.

La police a tué les deux assaillants, des Arabes israéliens et arrêté 5 suspects. L’attaque a été saluée par les mouvements palestiniens Hamas et Jihad islamique et par le mouvement libanais pro-iranien Hezbollah. « Une deuxième attaque par des partisans de l’EI en Israël oblige les forces de sécurité à s’adapter rapidement à la nouvelle menace. J’invite les citoyens à continuer d’être vigilants. Ensemble, nous pourrons également vaincre cet ennemi », a dit Bennett.