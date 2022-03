Les Etats-Unis maintiendront les sanctions contre les Gardiens de la révolution iraniens, l’armée idéologique de la République islamique, même en cas d’accord sur le nucléaire, a déclaré dimanche l’émissaire américain pour l’Iran, Robert Malley, lors du Forum de Doha au Qatar. Ils « resteront sanctionnés en vertu de la loi américaine et notre perception (à leur égard) sera toujours la même », a déclaré le diplomate, alors que Téhéran exige des Etats-Unis qu’ils retirent les Gardiens de la révolution de leur liste des organisations terroristes.

A Doha, où sont réunis des dirigeants politiques et du monde de l’économie, Robert Malley a prévenu qu’un accord n’était ni « inévitable » ni « tout proche ». « Nous sommes assez proches », a-t-il déclaré à propos des négociations, mais « nous sommes assez proches maintenant depuis un certain temps. Et je pense que cela vous dit tout ce que vous devez savoir sur la difficulté des questions » abordées.

Blinken à Jérusalem pour rassurer Israël

Egalement présent à Doha, Kamal Kharazi, ancien ministre iranien des Affaires étrangères et désormais conseiller du guide suprême, l’ayatollah Ali Khamenei, a fait valoir que les Gardiens de la révolution étaient « l’armée nationale et l’armée nationale ne peut pas être placée sur la liste d’organisations terroristes ». Téhéran est engagé depuis plusieurs mois dans des pourparlers à Vienne avec la Chine, la Russie, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne pour sauver l’accord de 2015 censé empêcher Téhéran de se doter de la bombe atomique, tout en lui ouvrant la voie à du nucléaire civil.

Israël, allié historique des Etats-Unis, craint que cet accord n’empêche pas l’Iran de se doter d’une telle arme, tout en desserrant l’étau sur son économie. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken s’est rendu à Jérusalem pour rassurer son homologue israélien Yaïr Lapid. « Nous sommes chacun engagés, déterminés, à faire en sorte que l’Iran n’obtienne jamais l’arme nucléaire », a scandé le secrétaire d’Etat lors d’un point presse.