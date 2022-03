Guerre en Ukraine EN DIRECT : Joe Biden déclare que Poutine ne peut « pas rester au pouvoir »… La Maison Blanche tempère ses propos

9h45 : « 15.000 » Ukrainiens accueillis en France, selon Emmanuelle Wargon

« On évalue à environ 30.000 le nombre de personnes en provenance d’Ukraine », a déclaré ce dimanche sur France Info, la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon. Mais tous ne restent pas sur notre sol et certains vont en Espagne et au Portugal. « Aujourd’hui nous accueillons dans des logements et des hébergements, environ 15.000 personnes. Notre objectif est d’être en capacité d’en accueillir environ 100.000 le plus vite possible », a-t-elle ajouté.