Guerre en Ukraine EN DIRECT : Joe Biden va rencontrer deux ministres ukrainiens à Varsovie...

9h47 : Joe Biden assistera à Varsovie à une rencontre avec deux ministres ukrainiens

Le président américain Joe Biden assistera samedi matin à Varsovie à une rencontre entre le secrétaire d’Etat Antony Blinken et secrétaire à la Défense Lloyd Austin et leurs homologues ukrainiens, a annoncé la Maison Blanche. « Ce matin, le président Biden fera une apparition à la rencontre entre les secrétaires Blinken et Austin et les ministres ukrainiens des Affaires étrangères Dmytro Kouleba et de la Défense Oleksii Reznikov », a indiqué la Maison Blanche dans un e-mail, au deuxième jour de la visite du chef de l’exécutif américain en Pologne.