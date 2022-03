Jeudi, lors de la visite du hub régional pour l’accueil des réfugiés ukrainiens de Nice, Jean Castex a insisté sur la nécessité de se « préparer à monter en puissance dans l’hébergement » de ces personnes.

« Compte tenu de la situation, ce mouvement est appelé à s’installer dans la durée. Nous sommes dans le devoir d’anticiper », a affirmé le Premier ministre. Il est, selon lui, « très vraisemblable que nous allons avoir affaire à une augmentation très significative du nombre de réfugiés que nous aurons dans la durée ».

3.000 titres de séjour provisoires

Ce centre d’accueil propose aux réfugiés un hébergement d’une nuit ou deux, le temps qu’il soit trouvé une solution plus pérenne à leur situation. « L’idée est de répartir ces personnes, et suivant un dispositif arrêté mardi, elles le seront dans la région Paca et en Occitanie », a précisé le chef du gouvernement.

Avant d’ajouter : « Ce type de centre de premier accueil, je vous annonce que nous allons en armer un par région [avec la participation financière de l’Etat], qui ensuite répartira les réfugiés » dans les départements concernés. Il a ainsi assuré qu’il allait réunir l’ensemble des préfets ce vendredi pour se préparer à cette montée en puissance.

Nice constitue, avec Paris et Strasbourg, l’un des principaux points d’entrée de cette population ukrainienne en France. 45 %, soit 13.000 personnes, sont arrivés par le département des Alpes-Maritimes, où la barre des 3.000 titres de séjour provisoires a été franchie ce jeudi, à un rythme de 200 à 300 nouvelles chaque jour.