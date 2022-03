La confirmation et les photos sont là. Vendredi matin, l’agence d’Etat nord-coréenne KCNA a déclaré que le tir « d’un nouveau type » de missile balistique intercontinental (ICBM), baptisé Hwasong-17, avait été personnellement ordonné par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, et qu’il avait parfaitement atteint sa cible en mer du Japon.

Ce nouveau missile – le premier test d’ICBM par Pyongyang depuis 2017, a atteint une altitude de 6,2 km et a volé 1.090 km, précise KCNA. Sur une photo, on voit Kim Jong-un devant un énorme camion transportant ce Hwasong-17, sur le pas de tir situé tout près de l’aéroport international Sunan de Pyongyang.

The launch was less than 1 km from the new missile facility at the airport, which we speculated might have been built to support missile testing. https://t.co/RFGlVc2iFk pic.twitter.com/fAMR5aKSoM