Deux attaques survenues ce mercredi soir à Beledweyne, une localité du centre de la Somalie, ont tué au total plus de trente personnes.

Une voiture piégée

« Nous essayons toujours d’avoir des statistiques officielles sur le nombre total de victimes mais nous avons jusqu’ici confirmé que plus de trente personnes ont été tuées par la deuxième explosion à elle seule, qui a été causée par une voiture piégée », a déclaré par téléphone, Isak Ali Abdulle, un responsable de la police locale. « Les terroristes ont mené la première attaque avec un kamikaze et ont tenu prête une voiture chargée d’explosifs devant l’hôpital afin de faire plus de victimes », a-t-il ajouté.

Deux députés ont perdu la vie

La première attaque a tué deux députés sortants, dont l’élue Amina Mohamed Abdi, qui faisait campagne pour sa réélection, ainsi que « plusieurs » de ses gardes. La deuxième a eu lieu peu de temps après devant l’hôpital, où des voitures éventrées étaient visibles jeudi.

Mercredi matin, au moins trois personnes ont été tuées dans une attaque sur l’aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio, enceinte sous haute protection abritant des bureaux de l’ONU, des ambassades et une base de la force de l’Union africaine (Amisom). Cette dernière a été revendiquée par les islamistes shebab.