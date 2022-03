Deux attaques imputées à des djihadistes ont eu lieu lundi au Mali à Tessit, dans l’est, et à Boni, dans le centre du pays. Seize soldats maliens ont été tués, selon un nouveau bilan publié mardi soir par l’armée qui précise dans son communiqué avoir « neutralisé » 37 « terroristes ».

A Tessit, à quelques dizaines de kilomètres des frontières avec le Burkina Faso et le Niger dans la zone dite des trois frontières, c’est un poste de l’armée qui a subi une attaque revendiquée par Daesh. Le groupe terroriste a assuré dans un communiqué publié par son agence, Amaq, avoir tué et blessé des dizaines de soldats, pris le contrôle total du camp avant de l’incendier et d’en partir avec sept véhicules et quantité de munitions. A Boni, une patrouille est tombée dans une embuscade, selon l’armée.

La junte assure gérer la situation, une info invérifiable

La junte au pouvoir depuis le coup d’Etat militaire d’août 2020 assure avoir redressé la situation face aux djihadistes, décrits comme étant « en débandade » dans le communiqué de la nuit. Cependant, c’est la deuxième fois en quelques semaines que le bilan humain est lourd pour l’armée malienne.

Vingt-sept soldats ont été tués le 4 mars dans l’attaque de leur camp à Mondoro (centre), selon l’armée malienne. Il s’agissait de l’opération la plus meurtrière rapportée contre les forces maliennes depuis plusieurs mois. L’armée avait revendiqué l’élimination de 70 ennemis.

Le Mali est pris dans la tourmente sécuritaire et politique depuis 2012. La propagation djihadiste, partie du nord, s’est étendue au centre et au Burkina Faso et au Niger voisins. Cherchant à imposer leur emprise et attaquant les représentations de l’Etat central ou de la présence étrangère, les groupes armés affiliés à Daesh ou à Al-Qaïda ont fait des centaines de morts dans les rangs de l’armée malienne depuis dix ans.