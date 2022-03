Une fusillade est en cours aux abords du périmètre sécurisé de l’aéroport de la capitale somalienne Mogadiscio. En parallèle, les islamistes radicaux shebab ont affirmé mener une attaque dans une zone abritant des ambassades.

Des affrontements dans l’aéroport

« Il y a des coups de feu dans les environs de l’aéroport et nous apprenons qu’il s’agit d’une attaque en cours impliquant des hommes armés (…) Les forces de sécurité sont en train de riposter maintenant », a déclaré Mohamed Ali, un membre de la sécurité de l’aéroport. « Il y a des affrontements armés à l’intérieur de l’aéroport et on nous a parlé de deux hommes armés des shebab impliqués dans l’attaque », a également déclaré Ahmed Dahir, employé dans un hôtel situé dans la zone sécurisée de l’aéroport.

La télévision nationale a annoncé sur Twitter que « les forces de sécurité sont engagées dans un incident terroriste à l’une des entrées principales du complexe Halane de Mogadiscio », où se trouve notamment la représentation de l’ONU et de la force de l’Union africaine en Somalie (Amisom).

Un communiqué d’Al-Qaïda

Un site pro-shebab a affirmé que le groupe islamiste lié à Al-Qaïda​ a indiqué dans un communiqué que « ses combattants avaient mené un raid sur le camp de Halane ». Cette zone avait la cible de tirs de mortiers en 2019. Outre un terminal aérien, la zone sécurisée de l’aéroport de Mogadiscio abrite de nombreuses ambassades, ainsi que des institutions et agences internationales.

Les shebab, qui combattent le fragile gouvernement central, ont été chassés de Mogadiscio en 2011 après une offensive de l’Amisom, mais ils contrôlent toujours de vastes zones rurales de Somalie et continuent de mener des attentats sur des cibles gouvernementales et militaires.