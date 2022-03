Bonjour à toutes et à tous !

Bienvenue dans ce nouveau live de la rédaction de « 20 Minutes », mobilisée 24h/24. Au 28e jour de l'invasion russe, Joe Biden voyagera vers l'Europe à bord d'Air Force One pour participer jeudi aux sommets de l'Otan, du G7 et de l'Union européenne à Bruxelles. Sur le terrain, des navires de guerres russes dans la mer d'Azov ont participé pour la première fois aux frappes contre Marioupol. Autour de Kiev, c'est le statu quo, avec un encerclement russe compliqué par la crue d'une rivière au nord. Les forces ukrainiennes, elles, tentent des contre-offensives et affirment avoir repris le contrôle de Makariv, dans la banlieue ouest de Kiev.