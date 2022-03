Kiev se défend et se permet même de s’octroyer quelques victoires sur le terrain. En effet, l’armée ukrainienne mène des contre-offensives. Certaines ont permis, dans le Sud notamment, de reprendre du terrain sur les troupes russes, confrontées à des difficultés de communication, a assuré ce mardi le porte-parole du Pentagone.

Les militaires ukrainiens « sont désormais, dans certaines situations, à l’offensive », a déclaré John Kirby sur CNN, affirmant qu’ils « pourchassent les Russes et les repoussent en dehors de zones où les Russes étaient par le passé ». « Nous savons qu’ils ont mené des contre-attaques (…) notamment ces derniers jours à Mykolaïv », ville-clé du sud de l’Ukraine, a-t-il ajouté.

Pas la « coordination » d’une « armée moderne »

« Nous avons vu [ces gains territoriaux] augmenter ces derniers jours » au profit de l’Ukraine, a précisé John Kirby. « C’est une réelle preuve de leur capacité à combattre en suivant leurs plans, en s’adaptant et, à nouveau, à tenter de repousser les forces russes ».

Ces dernières « ne conduisent pas leurs opérations avec la coordination qu’on aurait pu attendre d’une armée moderne », a expliqué ce porte-parole de la défense américaine. « Leurs commandants ne parlent pas toujours, ne se coordonnent pas toujours entre l’aérien et les forces au sol », a estimé John Kirby sur CNN.

Les Russes « sont en difficulté »

« Nous avons vu des tensions entre les forces aériennes et terrestres sur la manière dont ils se soutenaient mutuellement, bien ou avec difficulté », et il en va de même pour la marine, poursuit-il. « Ils ont des problèmes avec le commandement et le contrôle » des troupes. « Très concrètement, ils ont du mal à discuter entre eux, et cela conduit à l’utilisation de téléphones portables dans certains cas », explique ce responsable américain.

Et en plus, « ils manquent d’essence, ils manquent de nourriture ». « C’est pourquoi nous pensons n’avoir pas observé [récemment] de réelle avancée majeure des Russes, à part dans le Sud », où ils sont plus proches de leur base arrière en Crimée, a-t-il encore ajouté. « Donc oui, ils sont en difficulté ». Des grandes villes d’Ukraine font cependant face à des bombardements russes qui ont tué des centaines de civils.