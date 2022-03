Ce mardi, plusieurs pompiers nordistes, bénévoles de l’ONG Groupe de secours catastrophe français (GSCF), ont pris la route en direction de l’Ukraine pour livrer du matériel à leurs homologues pompiers ukrainiens. C’est la 3e mission que cette petite association humanitaire parvient à monter depuis le début de la guerre malgré les difficultés rencontrées pour récolter des financements.

20 Minutes avait embarqué dans le second convoi que le GSCF avait organisé pour livrer quelque 60 tonnes de matériel aux pompiers de Lviv, en Ukraine, et dans le centre de transit de réfugiés de Przemysl, en Pologne. Une mission à 60.000 euros qui avait largement entamé les finances de cette ONG nordiste. Parce que, malgré le travail exceptionnel fourni par ses bénévoles, tous pompiers, le GSCF peine à exister aux yeux des donateurs face aux grosses machines telles que la Croix rouge ou la Fondation de France. « Les dons ne sont pas à la hauteur de ce que nous espérions malheureusement. Après 23 ans d’existence, il est important que le public fasse confiance à des professionnels du secours et de la gestion de crise », insiste Thierry Velu, le président du GSCF.

Du matériel onéreux qui explique le besoin important de financements

Mais ce n’est pas cela qui va empêcher les pompiers humanitaires d’agir. D’ailleurs, un troisième convoi du GSCF est parti, ce mardi matin, en direction de la frontière ukraino-polonaise. S’il est de moindre ampleur que le précédent, ce qu’il achemine n’est pas moins attendu par les pompiers de Lviv. « De nouveaux groupes électrogènes, des tronçonneuses, du matériel médical et d’autres fournitures pour les réfugiés et les blessés. Il y a aussi un autre drone équipé d’une caméra haute résolution », énumère le président de l’ONG. Du matériel onéreux qui explique l’important besoin de financement de l’association, laquelle a ouvert une cagnotte dédiée à ses opérations en Ukraine.

Grâce à ses contacts sur place et à sa réactivité, le GSCF peut répondre au mieux aux attentes des secours ukrainiens qui changent en fonction de l’évolution du conflit. « Ce que l’on souhaite, c’est pérenniser nos actions là-bas et faire en sorte que le matériel acheminé en Ukraine corresponde réellement aux besoins », ajoute Thierry Velu.