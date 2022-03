Au moins cinq personnes sont mortes lors d’inondations provoquées par de nouvelles pluies torrentielles dans la ville brésilienne de Petropolis, ont annoncé ce lundi les autorités locales, un mois après les précipitations qui avaient fait 233 morts.

« Pour le moment, nous avons retrouvé cinq corps », ont indiqué les pompiers de l’Etat de Rio de Janeiro (sud-est), précisant que quatre personnes étaient portées disparues. Selon les autorités locales, il a plu en quelques heures dimanche soir l’équivalent des prévisions de précipitations pour tout le mois de mars, et presque autant qu’il y a un mois.

Brazil- Petropólis, where 233 people died in mud slides due to heavy rains a month ago, is once again underwater. https://t.co/W6HdI7VxbQ