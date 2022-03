La piste terroriste a définitivement été écartée après le drame qui a coûté la vie à six personnes à Strépy-Bracquegnies, un quartier de la commune de la Louvière, dans le sud de la Belgique. Les deux occupants de la voiture folle ont en effet été mis en examen pour non-assistance à personnes en danger et homicides involontaires ont rapporté les médias belges.

Les mis en cause ont été entendus, lundi, par la juge d’instruction en charge de l’affaire. Cette dernière avait, le jour du drame, ouvert une instruction judiciaire pour meurtre. A l’issue des auditions, la magistrate a requalifié le chef d’inculpation du chauffeur en « homicides involontaires » et pour le passager en « non-assistance à personnes en danger » au vu des déclarations des suspects et des éléments de l’enquête dont elle disposait.

Le chauffard a reconnu qu’il roulait bien trop vite

Le conducteur de la voiture a déclaré qu’il avait tourné la tête en direction de son passager, son cousin, avec lequel il parlait lorsqu’il a percuté le groupe qui procédait au ramassage des Gilles. « Il me dit ''je suis face à un mur, je ne comprends même pas ce que j’ai en face de moi'' », a assuré l’avocat du prévenu à la RTBF, précisant que son client a reconnu qu’il roulait trop vite, « à 80 ou 90 km/h » alors qu’ils rentraient de boîte de nuit. A plusieurs médias belges, l’avocat du passager à, quant à lui, affirmé que son client dormait.

Les autres éléments en possession de la juge d’instruction étaient les premiers résultats des analyses toxicologiques. Selon le procureur général, les tests salivaires du conducteur étaient négatifs en ce qui concerne les stupéfiants. Le mis en cause était en revanche positif à l’alcool, mais à un taux sous la limite impliquant un retrait de permis. « Ce qui est quand même très surprenant, c’est la vitesse et l’absence de freinage », s’était étonné le procureur général, lundi. Le conducteur a été placé en détention provisoire et son passager a été placé sous contrôle judiciaire.