Volodymyr Zelensky demande une nouvelle fois à Vladimir Poutine de directement dialoguer, plutôt que de faire parler les armes. Le président ukrainien a ainsi insisté lundi soir sur la nécessité d’une « rencontre », « sous quelque forme que ce soit », avec son homologue russe pour « arrêter la guerre » en Ukraine.

« Je crois que, sans cette rencontre, il est impossible de comprendre pleinement ce à quoi ils (les Russes) sont prêts pour arrêter la guerre », a déclaré Volodymyr Zelensky dans un entretien avec Suspilne, un média public régional ukrainien.

« Sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre »

Le président ukrainien, pour qui, comme il l’a récemment souligné, « sans négociations, on n’arrêtera pas la guerre », a déjà à plusieurs reprises appelé à une réunion au sommet avec Vladimir Poutine, mais son appel de lundi était particulièrement insistant. L’Ukraine ne peut toutefois « accepter aucun ultimatum de la Russie », a-t-il prévenu.

Plusieurs sessions de pourparlers se sont déroulées en présentiel et par visioconférence, entre des délégations russe et ukrainienne, depuis le début de la guerre. Dans l’interview à Suspilne, Zelensky a en outre martelé que tout « compromis » dans les négociations avec la Russie serait soumis à référendum dans son pays. « Je l’ai expliqué à tous les groupes de négociation : lorsque vous parlez de tous ces changements (qui figureront dans un éventuel accord), et ils peuvent être historiques, (…) nous en viendrons à un référendum ». « Le peuple devra se prononcer sur certaines formes de compromis. Et ce en quoi ils (les compromis) consisteront relève de nos conversations » avec la Russie.

Un compromis possible sur l’Otan

Zelensky a d’ailleurs longuement évoqué la question-clé de l’Otan. « Nous l’avons tous déjà compris. Nous ne sommes pas acceptés (dans l’Otan), parce qu’ils (ses Etats membres) ont peur de la Russie. C’est tout. Et nous devons nous calmer et dire : "Ok, (il faudra) d’autres garanties de sécurité" ». « Il y a des pays de l’Otan qui veulent être des garants de la sécurité (de l’Ukraine) (…) qui sont prêts à faire tout ce que l’Alliance devrait faire si nous en étions membres. Et je pense que c’est un compromis normal ».

Dans le même entretien, le chef de l’Etat ukrainien a par ailleurs admis que « la question de la Crimée et du Donbass est une histoire très difficile pour tout le monde ». Mais, « pour trouver une issue, nous devons d’abord faire le premier pas vers des garanties de sécurité et un cessez-le-feu ». « Au cours de la toute première rencontre avec le président de la Russie, je suis prêt à soulever ces questions, elles sont pertinentes, elles sont importantes pour nous », a enfin conclu Zelensky.