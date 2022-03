Guerre en Ukraine EN DIRECT : Joe Biden se rendra vendredi à Varsovie pour parler de la guerre en Ukraine...

7h04 : Au moins six morts dans un bombardement nocturne à Kiev

Un bombardement à Kiev a fait au moins six morts dans la nuit de dimanche à lundi. Six corps étaient étendus lundi matin devant le centre commercial Retroville, dans le nord-ouest de la capitale. Le site a été touché par une frappe d’une très forte puissance qui a pulvérisé des véhicules stationnés sur le parking et laissé un cratère béant de plusieurs mètres de large.