Pour asseoir encore plus son soutien à l’Ukraine, Joe Biden sera présent physiquement en Europe cette semaine. Le président américain se rendra ainsi vendredi à Varsovie pour y rencontrer son homologue polonais Andrzej Duda, a annoncé dimanche la Maison-Blanche.

« Le président discutera de la manière dont les Etats-Unis, aux côtés de nos alliés et partenaires, répondent à la crise humanitaire et des droits de l’homme que la guerre injustifiée et non provoquée de la Russie contre l’ Ukraine a créée », a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Jen Psaki. Le voyage de Joe Biden interviendra après sa visite en Belgique pour y rencontrer des dirigeants de l’Otan, du G7 et de l’ Union européenne.

Joe Biden n’ira pas en Ukraine

« Ce voyage sera axé sur la poursuite du rassemblement du monde en soutien au peuple ukrainien et contre l’invasion de l’Ukraine par le président Poutine ». « Mais il n’est pas prévu d’aller en Ukraine », a précisé Jen Psaki.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki et ses homologues tchèque et slovène s’étaient rendus à Kiev la semaine dernière, alors que la capitale ukrainienne est presque assiégée, à la suite de l’invasion du pays par la Russie déclenchée le 24 février.

La vice-présidente américaine Kamala Harris avait déjà rencontré Andrzej Duda à Varsovie début mars, tous deux condamnant l’action militaire de la Russie, notamment contre les civils. Les Nations unies ont d’ailleurs estimé qu’environ 10 millions d’Ukrainiens ont fui leur foyer, dont un tiers environ est parti à l’étranger, principalement en Pologne.