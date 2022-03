L’épidémie de Covid-19 repart dans le pays où elle était apparue. La Chine, où le coronavirus a été dépisté pour la première fois fin 2019, était pourtant parvenue à très largement enrayer l’épidémie, en mettant en place des mesures sanitaires particulièrement strictes. Tests à répétition, quarantaines, confinements ciblés dès la détection des premiers cas dans un foyer… Les mesures draconiennes avaient marqué les esprits lors des Jeux olympiques d'hiver.

Mais le variant Omicron, très contagieux, se répand tout de même dans le pays, qui a comptabilisé ce dimanche 4.053 nouveaux cas, dont les deux tiers au Jilin. C’est dans cette province frontalière de la Corée du Nord et de la Russie que les deux premiers morts du coronavirus depuis plus d’un an ont été recensés par les autorités chinoises.

A Changchun, seul le personnel médical peut quitter son domicile

Pour enrayer la propagation du virus, la ville éponyme de Jilin va imposer un strict confinement à ses quelque 4,5 millions d’habitants, a annoncé dimanche la mairie. A compter de lundi minuit et pour une durée de trois jours, les habitants de Jilin ne pourront pas quitter leur domicile ou leur résidence. La province de Jilin, qui a rapporté des milliers de cas la semaine passée, a construit huit hôpitaux temporaires et deux centres de quarantaines pour gérer l’épidémie.

De son côté, la ville de Changchun, placée en confinement au début du mois, a annoncé samedi soir durcir également pour trois jours ses mesures. Désormais, seul le personnel médical et les personnes en lien avec l’épidémie sont autorisés à sortir. Depuis le début du confinement le 11 mars, les 9 millions d’habitants de Changchun pouvaient tout de même sortir une fois tous les deux jours pour acheter de la nourriture.