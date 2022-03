Guerre en Ukraine EN DIRECT : La Russie affirme avoir utilisé des missiles hypersoniques en Ukraine…

8h27 : Toujours pas d’information sur des morts au théâtre de Marioupol

Selon un premier bilan communiqué hier par la mairie de Marioupol, au moins 130 personnes ont pu être prises en charge après le bombardement d’un théâtre mercredi, qui accueillait « plus d’un millier » de personnes dans son abri antiaérien, principalement des « femmes, enfants et personnes âgées ». Le communiqué faisait état d’un blessé grave. « Certains souffrent malheureusement de blessures graves. Mais, à ce stade, nous ne disposons pas d’informations sur le nombre de décès » éventuels, a indiqué le président Zelensky. Les opérations de secours et de déblayage sont toujours en cours, malgré la poursuite des bombardements et l’approche des combats.