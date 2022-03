Vous avez raté les derniers événements sur les tensions en Ukraine ? 20 Minutes fait le point pour vous tous les soirs, à 19h30. Qui a fait quoi ? Qui a dit quoi ? Où en sommes-nous ? La réponse ci-dessous :

L’info du jour

Drapeaux russes, slogans anti-nazis, chants patriotiques… La Russie a célébré ce vendredi les huit ans de l’annexion de la Crimée ukrainienne, en pleine guerre en Ukraine. « Pour un monde sans nazisme », « Pour la Russie », proclamaient des banderoles déployées dans le stade Loujniki de Moscou, plein à craquer.

Le clou du spectacle, pour 95.000 spectateurs dans le stade et 100.000 à l’extérieur selon un décompte de la police, était le discours du président russe Vladimir Poutine. Après une brève interruption d’une quinzaine de minutes, justifiée par la télévision publique Rossiya-24 par une « panne technique sur un serveur », il a estimé qu’il y avait longtemps que la Russie « n’avait pas vécu une telle unité ».

La phrase du jour

Kiev commet des crimes de guerre quotidiennement »

Il s’agit d’une déclaration de Vladimir Poutine, qu’il aurait formulée lors de son entretien téléphonique avec le président français Emmanuel Macron ce vendredi. Lors de cet appel, « l’attention a été attirée sur les nombreux crimes de guerre commis quotidiennement par les forces de sécurité et les nationalistes ukrainiens », a précisé le Kremlin dans un communiqué.

Le chiffre du jour

130. Le théâtre de Marioupol a été bombardé mercredi alors que la mairie recensait entre 1.000 et 1.200 civils. « Plus de 130 personnes ont pu être sauvées. Mais des centaines d’habitants de Marioupol sont toujours sous les décombres », a annoncé le président Zelensky ce vendredi, promettant la poursuite des opérations de secours « malgré les bombardements » qui se poursuivent dans cette grande ville portuaire. Selon un premier bilan du conseil municipal de Kiev, le bombardement a fait au moins un blessé grave, mais pas de morts.

La tendance du jour

Sur le front, les positions n’ont pas énormément avancé : la tentative d’encerclement de Kiev se poursuit, mais les forces russes n’y sont pas entrées. Karkhiv, Mykolaiv et Marioupol résistent toujours. Alors qu’en Russie, les manifestants pro-Kremlin chantent « l’Ukraine et la Crimée, la Biélorussie et la Moldavie, c’est mon pays », les pays proches de Moscou, eux, s’inquiètent.

La Russie a assuré qu’elle « réagirait » en cas d’adhésion de la Bosnie-Herzégovine à l’Otan. « Nous avons montré avec l’exemple de l’Ukraine ce à quoi nous nous attendons », a glissé l’ambassadeur russe à Sarajevo Igor Kalabuhov. Washington a dénoncé des propos « dangereux ».

De son côté, la Norvège va débloquer 300 millions d’euros pour renforcer son armée près de la Russie. « Même si une attaque russe contre la Norvège n’est pas probable, il faut que l’on réalise que nous avons un voisin à l’est qui est devenu plus dangereux et plus imprévisible », a déclaré le ministre norvégien de la Défense, Odd Roger Enoksen.