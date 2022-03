Pas de relâchement face au virus. Le président chinois Xi Jinping a ordonné ce jeudi de poursuivre la politique du zéro Covid-19, au moment où la Chine est confrontée à son pire regain épidémique depuis la première vague de 2020.

Flambée épidémique

Alors que des voix plaidaient ces derniers mois pour un assouplissement des restrictions, le pouvoir communiste célèbre sa politique sanitaire comme une preuve de la supériorité de son système politique, en comparaison avec la flambée épidémique dans le reste du monde. Dès l’apparition d’un cas de Covid-19, les autorités imposent de strictes mesures de confinement et procèdent à des dépistages massifs et répétés de la population.

Politique zéro Covid-19

La politique rigide de zéro Covid-19 a permis à la Chine de limiter son bilan à moins de 5.000 morts depuis le début de la pandémie. Mais la souche Omicron est à l’origine d’un regain épidémique, qui concernait jeudi 2.432 personnes au cours des dernières 24 heures, selon les chiffres du ministère de la Santé, un bilan élevé pour la Chine. « Nous devons toujours mettre au premier plan les gens et leur vie, nous en tenir […] à la politique du zéro Covid, et enrayer au plus vite la propagation de l’épidémie », a ordonné jeudi le président Xi Jinping, selon des propos rapportés par la télévision publique.